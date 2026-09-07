Anis Hadj Moussa fala ao elenco do Feyenoord e tem preferência clara

Anis Hadj Moussa viaja com o elenco do Feyenoord rumo a Barcelona para o duelo da Liga dos Campeões com o FC Barcelona. É o que informa a RTV Rijnmond nesta segunda-feira.

Hadj Moussa parecia estar a caminho do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nos últimos dias. Também por isso, ele ficou fora da lista de relacionados no sábado para o duelo da liga contra o NEC (vitória por 3 a 1).

Feyenoord e Ittihad chegaram até mesmo a um acordo verbal sobre uma transferência de no mínimo 40 milhões de euros. Apenas as últimas formalidades ainda precisavam ser concluídas.

Mas, na noite de domingo, ficou conhecido que o negócio não seria concretizado. Isso porque o Ittihad não conseguiu atender à garantia bancária exigida pelo Feyenoord.

O Feyenoord queria segurança financeira antes de dar sinal verde definitivo para a transferência milionária. Segundo relatos, o Ittihad Club se recusou a oferecer essa garantia. Por isso, não houve exames médicos e Hadj Moussa não viajou para Riad.

O próprio Hadj Moussa parecia bastante chateado com a transferência frustrada. No domingo, ele alterou sua foto de perfil no Instagram para uma imagem em que parece estar com uma máscara de oxigênio. Possivelmente, com isso, ele quis demonstrar seus sentimentos após o fracasso de sua ida para a Arábia Saudita.

No entanto, o técnico Giovanni van Bronckhorst decidiu agora levar Hadj Moussa “normalmente” para Barcelona. Na quarta-feira, às 18h45, o Feyenoord enfrenta o FC Barcelona naquela cidade pela Liga dos Campeões.

O próprio Hadj Moussa agora também quer colocar uma pedra no assunto, sabe a RTV Rijnmond. Segundo o veículo, ele já falou ao elenco do clube de Roterdã sobre os acontecimentos do último fim de semana e agora quer se concentrar no Feyenoord.