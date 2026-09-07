Anis Hadj Moussa é duramente criticado: "Agora que há interesse, ele vai começar a dar trabalho"

Willem van Hanegem criticou Anis Hadj Moussa em sua coluna no Algemeen Dagblad. O atacante de lado parecia estar de saída do Feyenoord e, por conta dessa novela de transferência, também ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o NEC (1 a 3).

O time de Roterdã venceu o NEC, mostrou bom futebol e deixou uma boa impressão em Van Hanegem. "A forma como Feyenoord e AZ (vitória por 2 a 3 sobre o sc Heerenveen) se apresentaram também é animadora para quem deseja uma temporada emocionante na Eredivisie."

Ainda assim, algo negativo chama a atenção quando a lenda do Feyenoord pensa no duelo com os jogadores de Nijmegen. "No Feyenoord, houve aquela enrolação em torno de Anis Hadj Moussa, que continuou chegando atrasado por tanto tempo que já não podia mais ser escalado. O Feyenoord deu a ele uma chance no topo depois do Vitesse, numa época em que ele ainda representava pouco."

"Agora que há interesse por ele, passa a agir de forma irritante. Sim, ele pode ganhar muito dinheiro. No Feyenoord, com certeza ele não joga de graça. Mas, independentemente de tudo isso, ele precisa simplesmente continuar agindo normalmente. Se ele realmente ficar, viajar para Barcelona e estiver no horário no ônibus e na reunião, então ainda assim você espera algo dele no Camp Nou."

Van Hanegem reduz as expectativas para o duelo da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona, que neste fim de semana venceu o Valencia por 0 a 5 fora de casa. "Não, o Feyenoord não vai vencer lá, mas acima de tudo não pode demonstrar medo. E foi exatamente isso que achei muito bonito no Feyenoord, que contra o NEC fez sua melhor partida da temporada."

Contra o NEC, o Feyenoord teve um estreante que praticamente marcou logo de cara e, com isso, se tornou o estreante mais jovem a balançar as redes na Eredivisie. "Aquele gol de Jerayno Schaken, de 17 anos, foi legal de ver. Ele e o ponta esquerda Jivayno Zinhagel são talentos, e agora surge espaço para eles mostrarem isso."

O ex-jogador de 82 anos também se surpreendeu com Nacho Ferri. "Achei esse atacante horrível nas entradas anteriores, mas contra o NEC ele mostrou que tem qualidades. E precisa ter, porque o AZ já alcança um nível em que pode brigar por muito tempo. Virar o 2 a 1 em uma vitória por 2 a 3 em Heerenveen foi impressionante. Há uma ideia por trás do jogo do AZ", conclui.