André, do Fluminense, interessa a clubes de Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Itália

Volante de 21 anos ainda não recebeu ofertas para deixar as Laranjeiras no mercado da bola. Ele desperta interesse das principais ligas da Europa

André tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. O volante, no entanto, está na mira de grandes ligas do futebol europeu para a próxima janela de transferências, como soube a GOAL.

O Tricolor das Laranjeiras não recebeu nem uma proposta sequer até o momento para negociar o jogador, mas está ciente de que há interessados no exterior. A diretoria não define preço e espera uma oferta para negociar os números. Entretanto, a reportagem apurou que o clube aceita negociá-lo por cerca de 20 milhões de euros (R$ 101 milhões na cotação atual).

A reportagem apurou que há interesse de quatro ligas no meio-campista de 21 anos para o próximo mercado da bola: Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Itália. Os clubes, entretanto, não fizeram oferta para tirá-lo da equipe na próxima janela europeia, em janeiro de 2023.

Um dos interessados em contratar André é o Milan. Os italianos enviaram observadores para avaliar o meio-campista com as cores do Fluminense. É possível que seja formalizada uma proposta no futuro.

O Fluminense renovou o vínculo de André em junho de 2022. O volante tem multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 202 milhões na cotação atual) para o futebol do exterior. Os cariocas detêm 100% dos direitos econômicos do meio-campista.

Revelado em Xerém, o meio-campista chegou ao elenco profissional do Fluminense em 2020. Ele soma 104 partidas pelo clube, com três gols marcados e três assistências.