Andorra x Suíça ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do grupo I; veja como acompanhar na internet

Andorra e Suíça entram em campo na tarde desta sexta-feira (16), no estádio Nacional, em Andorra-a-Velha, a partir das 16h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo I das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Quarta colocada do grupo com 1 ponto, Andorra vem de um empate na rodada passada e sabe que precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga. Já a Suíça defende a liderança do grupo, com 6 pontos. Os suíços vêm de um triunfo no jogo anterior.

Prováveis escalações

Andorra: Alvarez; C Rubio, Llovera, Guillen, Alavedra, Garcia; J Rubio, M Vales, E Vales, Cervos; Rosas.

Suíça: Sommer; Lotomba, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Amdouni, Seferovic, Vargas.

Desfalques

Andorra

Sem desfalques confirmados.

Suíça

.

Quando é?