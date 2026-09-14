Carlo Ancelotti afirmou que Neymar não voltará a vestir a camisa da seleção brasileira, com o treinador italiano voltado para o desenvolvimento de uma nova geração de jogadores como preparação para a Copa do Mundo de 2030.

O site Tribuna publicou as declarações de Ancelotti à rede CNN Brasil, na qual disse: "Neymar merecia estar na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, graças às suas capacidades únicas", mas revelou que o atacante já havia tomado a decisão de não voltar ao futebol internacional.

Ancelotti disse: "Neymar merecia ir à Copa do Mundo, ele é insubstituível, pois é um jogador único graças às suas capacidades".

O treinador do Brasil entende que a seleção brasileira deve começar agora a se preparar para o futuro, dando maior atenção aos jogadores jovens.

Ancelotti se referiu especificamente aos jogadores nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, além de acompanhar os talentos mais jovens, nascidos em 2008, que ainda não se afirmaram no nível do time principal.

Ele disse: "Temos jogadores jovens nascidos em 2008 que possuem muita qualidade, e ainda não estão jogando, mas são capazes de jogar. Agora é o momento certo para acompanhá-los, levando em conta também as suas idades. É verdade que um jogador pode apresentar um nível muito bom mesmo aos 36 ou 37 anos. Mas agora é o momento certo para dar prioridade aos jogadores jovens".

Ele revelou que a seleção principal já trabalha com os treinadores das seleções sub-20 e sub-17, a fim de coordenar o processo de desenvolvimento dos jovens jogadores nas diferentes competições.

Ele destacou: "Os Jogos Olímpicos são muito importantes, assim como a Copa América. Precisamos acompanhar esses jovens jogadores durante suas fases de desenvolvimento, porque os objetivos do clube em relação ao jogador nem sempre coincidem com os objetivos da seleção brasileira".

Ancelotti também afirmou que o Brasil não pode depender de apenas um jogador excepcional, ressaltando que a força coletiva deve ser a base da nova seleção brasileira.

Ele disse: "Acredito que no futebol moderno você precisa do jogo coletivo, e não do talento individual. Claro, se você possui um grande talento individual, suas chances de vencer são maiores, mas o futebol moderno não permite a ausência do jogo coletivo. Estamos trabalhando para construir um time forte para o futuro, e não focar em um único grande talento individual".

Ancelotti também relembrou as memórias da decepção que o Brasil sofreu na última Copa do Mundo, descrevendo a eliminação como uma experiência frustrante, mas ressaltou a necessidade de seguir em frente.

Ele acrescentou: "Acredito que a Copa do Mundo foi decepcionante, e lamentamos por isso, mas agora temos que olhar para frente. Temos tempo para preparar uma nova geração de jogadores".

E concluiu: "Vamos aproveitar agora os amistosos para ver os novos talentos jovens que o futebol brasileiro produz. Acredito que o Brasil deve estar entre as melhores seleções do mundo. Não conseguimos alcançar isso, e por essa razão precisamos melhorar nossos níveis para sermos melhores na próxima Copa do Mundo".

O Brasil está previsto para enfrentar a Austrália em dois amistosos, nos dias 25 e 29 de setembro, antes de encarar a Índia no dia 3 de outubro próximo.

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