Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, causou uma surpresa inesperada ao anunciar que o ponta Ravinia se recuperou da lesão e está pronto para disputar a partida contra a Noruega, marcada para amanhã, domingo, no estádio “MetLife”, em Nova Jersey, no âmbito das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Durante a coletiva de imprensa realizada no estádio MetLife, o técnico italiano confirmou que Rafinha superou a fase crítica da lesão e está disponível para jogar por alguns minutos, caso seja necessário, afirmando: “Rafinha apresentou um progresso notável. É claro que ele ainda não está em plena forma, mas está pronto para jogar por alguns minutos e dar uma contribuição valiosa à equipe”.

E acrescentou: “Estamos muito felizes com a recuperação dele, pois tudo correu bem e rapidamente. Ele é um jogador extremamente importante para a equipe”.

Rafinha havia sofrido uma lesão em 21 de junho, durante a partida do Brasil contra o Haiti (3 a 0), na segunda rodada da fase de grupos, quando exames médicos revelaram uma ruptura de primeiro grau nos tendões do joelho direito.

O jogador passou por um programa intensivo de tratamento, com três sessões diárias sob supervisão da equipe médica da seleção, o que lhe permitiu se recuperar em tempo recorde.

Para ganhar tempo, Raphinha não acompanhou a seleção nas partidas seguintes em Miami e Houston, continuando o programa de reabilitação na sede da seleção em Nova York, ficando de fora de apenas duas partidas antes de se juntar aos treinos coletivos nesta semana.

Seu companheiro Bruno Guimarães confirmou na mesma coletiva: “Rafinha está bem, treinou conosco e quer jogar. A decisão agora está nas mãos do técnico”.

Espera-se que Raphinha dispute sua vaga no time titular com Neymar Júnior e Endrick, diante da abundância de opções ofensivas de Ancelotti, que afirmou: “Temos a sorte de contar com reservas prontos. O último jogo contra o Japão é um bom exemplo: Martinelli entrou e fez a diferença. A partida não termina aos 90 minutos e pode se estender à prorrogação”.

O técnico italiano também elogiou a evolução tática de Vinícius Júnior, explicando: “No Real Madrid, ele demonstrou capacidade de atuar em várias posições, e vemos isso também aqui na Copa do Mundo. Se jogar mais recuado, consegue marcar gols; se jogar pelas pontas, faz a diferença com seus passes”.

Ancelotti confirmou que Lucas Paquetá ficará fora dos demais jogos do torneio devido a uma lesão, indicando que está avaliando duas opções para substituí-lo: Danilo Santos, do Botafogo, e Gabriel Martinelli.

O técnico italiano encerrou sua declaração ressaltando a dificuldade do próximo confronto contra a Noruega, mas manteve seu tom otimista, dizendo: “Melhoramos muito e estamos em uma posição ideal para mostrar o nosso melhor. Mostramos contra o Japão que somos capazes de lidar com qualquer situação e vamos continuar lutando até o fim”.