O Al-Ahli saudita pode se ver diante de um teste que não diz respeito apenas à sua capacidade de impor seu estilo habitual, mas também ao quanto consegue lidar com um adversário capaz de puni-lo caso lhe deixe os espaços que ele procura. O confronto contra o Sundowns não parece ser do tipo que permite à equipe saudita jogar da mesma maneira a que está acostumada sem fazer alguns cálculos adicionais.

O Al-Ahli se apoia, em boa parte de seus momentos, na pressão e na tentativa de estreitar os espaços diante do adversário, avançando após recuperar a bola e buscando rapidamente chegar ao gol. Mas essa forma de jogar carrega um risco evidente quando o outro lado é capaz de explorar os espaços atrás da linha defensiva, o que coloca Marino Pusic diante de uma equação tática difícil antes do aguardado confronto.

A pressão do Al-Ahli pode se transformar em uma arma contra ele

A pressão alta dá ao Al-Ahli a oportunidade de recuperar a bola em zonas avançadas e forçar o adversário a cometer erros, além de ajudar a equipe a manter o jogo longe de seu próprio gol. Mas o problema começa quando a pressão não é suficientemente organizada ou a primeira linha é rompida com facilidade, pois o espaço deixado atrás dos meio-campistas e dos defensores se torna um alvo direto para o adversário.

E é aí que reside o perigo diante do Sundowns, que consegue lidar com a pressão por meio da movimentação rápida e dos passes nos espaços, para depois passar da fase defensiva à ofensiva em pouco tempo. E se o Al-Ahli avançar com um grande número de jogadores sem a devida proteção atrás da bola, sua defesa pode se ver diante de situações abertas difíceis de administrar.

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Por isso, o Al-Ahli não terá de abrir mão da pressão, mas talvez precise escolher os momentos com mais cuidado, para que a pressão não passe de um meio de recuperar a bola a um motivo para conceder ao Sundowns a melhor oportunidade de chegar ao gol de Édouard Mendy.

Pusic diante de uma possível mudança de formação

Pusic tem se apoiado em mais de uma formação no período recente, entre elas o 4-3-3 e o 4-2-3-1, o que lhe dá flexibilidade para lidar com as circunstâncias da partida. Mas o confronto contra o Sundowns pode levar o técnico a fazer um ajuste na formação habitual, especialmente se quiser manter o equilíbrio entre a pressão ofensiva e a proteção dos espaços atrás da defesa.

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A alternância entre os dois esquemas durante a partida pode ser uma das soluções às quais o técnico recorra, de modo que o Al-Ahli não fique refém de uma única formação tática ao longo dos noventa minutos. A presença de três jogadores no meio-campo, por exemplo, pode dar à equipe uma capacidade maior de fechar os espaços diante das transições do Sundowns, enquanto o 4-2-3-1 permite um equilíbrio diferente na construção do ataque e na pressão.

E o mais importante é que a mudança não estará ligada aos números no papel, mas sim às posições dos jogadores no momento da perda da bola, porque o problema fundamental que o Al-Ahli teme não é apenas a forma de construir o ataque, mas o que acontecerá nos primeiros segundos após perder a bola.

Os espaços atrás da defesa: a palavra-chave

Se o Al-Ahli avançar para o ataque de forma exagerada, os espaços atrás dos defensores serão um dos pontos mais importantes que o Sundowns pode tentar explorar. Por isso, o posicionamento da linha defensiva e dos meio-campistas será decisivo, especialmente nos momentos em que os laterais avançam ou os jogadores da linha de frente se movem para zonas adiantadas.

Espera-se que o Sundowns tente atrair o Al-Ahli para a frente antes de atacar os espaços às suas costas, forma essa que coloca a equipe saudita diante de duas opções: ou continuar pressionando e assumir o risco, ou recuar um passo para manter o equilíbrio e impedir que o adversário tenha o espaço de que precisa para executar as transições.

E aqui aparece a importância da organização após a perda da bola, pois o Al-Ahli deve ter um número suficiente de jogadores atrás da bola no momento do ataque, com rapidez no recuo e no fechamento das linhas de passe que o Sundowns pode usar para arrancar em direção ao terço ofensivo.

O Al-Ahli entre sua identidade e as exigências do confronto

O confronto pode obrigar Pusic a mudar alguns detalhes que o Al-Ahli está acostumado a executar, não porque o estilo da equipe não sirva, mas porque toda grande partida exige uma leitura diferente da natureza do adversário. Manter a identidade ofensiva não significa necessariamente jogar com a mesma intensidade ao longo de toda a partida ou pressionar a cada momento.

O Al-Ahli tem a qualidade que lhe permite pressionar e impor seu ritmo, mas ao mesmo tempo precisa ter consciência de que o Sundowns não lhe dará espaços de graça, e pode transformar qualquer investida descalculada em um ataque perigoso na direção oposta. Por isso, o equilíbrio entre a ousadia e a cautela será uma das chaves mais importantes da partida.

E entre o 4-3-3, o 4-2-3-1 e a possibilidade de fazer outros ajustes durante o jogo, Pusic tem mais de uma opção tática, mas o verdadeiro teste será escolher o momento adequado para mudar a formação ou reduzir o ritmo da pressão. Se o Al-Ahli conseguir proteger os espaços atrás de sua defesa, seu estilo ofensivo pode se transformar em um ponto forte; mas, se deixar esses espaços abertos, pode se ver diante das armas mais perigosas do Sundowns.