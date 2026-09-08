Amrabat deixa a seleção marroquina: "Com este treinador, não me sinto à vontade para continuar"

Sofyan Amrabat deixa a seleção marroquina. Mas não se trata de uma aposentadoria do futebol internacional. O meio-campista, que chegou ao Ajax sem custos nos últimos dias da janela de transferências, publicou nas redes sociais uma longa mensagem na qual explica os motivos de sua saída: "Não sou capaz de continuar representando a seleção com este treinador".





A DECISÃO - Na base de sua despedida dos Leões do Atlas estaria uma ruptura insanável com o técnico Mohamed Ouabhi. O ex-Fiorentina, no entanto, não fecha as portas para uma convocação futura.