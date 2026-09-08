Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Amrabat Marrocos Copa do MundoGetty Images

Traduzido por

Amrabat deixa a seleção marroquina: "Com este treinador, não me sinto à vontade para continuar"

Marrocos

Sofyan Amrabat deixa a seleção marroquina. Mas não se trata de uma aposentadoria do futebol internacional. O meio-campista, que chegou ao Ajax sem custos nos últimos dias da janela de transferências, publicou nas redes sociais uma longa mensagem na qual explica os motivos de sua saída: "Não sou capaz de continuar representando a seleção com este treinador".


A DECISÃO - Na base de sua despedida dos Leões do Atlas estaria uma ruptura insanável com o técnico Mohamed Ouabhi. O ex-Fiorentina, no entanto, não fecha as portas para uma convocação futura.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google