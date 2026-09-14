O marroquino Houcine Ammouta, técnico da equipe principal de futebol do Al Ahly, anunciou a lista de convocados para o confronto contra o Abou Kir Fertilizers, marcado para amanhã, terça-feira, pelo Campeonato Egípcio de Futebol.

A lista do Al Ahly trouxe uma surpresa com a presença do zagueiro marroquino Achraf Dari pela primeira vez nesta temporada, após Ammouta decidir incluí-lo na relação da equipe para a partida, em um passo que abre as portas para sua participação com o clube na próxima fase.

A lista também contou com a presença do lateral-esquerdo Toufik Mohamed, recém-chegado às fileiras do Al Ahly, enquanto a dupla Taher Mohamed Taher e Omar El Saai voltou aos planos da comissão técnica.

Por outro lado, Houcine Ammouta deixou de fora a dupla Aktay Abdallah e Ali Mahmoud da lista da partida por motivos técnicos.

A seguir, a lista do Al Ahly para o duelo contra o Abou Kir Fertilizers:

Goleiros: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobier, Hamza Alaa.

Defesa: Achraf Dari, Hadi Riad, Karim Fouad, Toufik Mohamed, Yassin Marei, Mohamed Hany.

Meio-campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Emam Ashour, Afsha, Omar El Saai, Ahmed Reda.

Ataque: Moncef Bekkar, Sofiane Bendebka, Hussein El Shahat, Zizo, Achraf Bencharki, Taher Mohamed Taher.

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O Al Ahly entra no confronto contra o Abou Kir Fertilizers em busca de recuperar o ritmo de vitórias, depois de iniciar sua trajetória no campeonato de forma sólida, vencendo o Al Sharkia Enppi pelo placar de 3 a 2, superando em seguida o ZED por dois a zero, antes de derrotar o Smouha por um a zero.

A última partida do Al Ahly no campeonato havia terminado com empate contra o Al Mokawloon Al Arab pelo placar de 1 a 1, e a equipe busca retomar o caminho das vitórias diante do Abou Kir Fertilizers, num momento em que a presença de Achraf Dari representa um novo reforço para as opções defensivas de Ammouta na próxima etapa.