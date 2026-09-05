Amorim: “Se precisamos das palavras de Chivu para nos motivar, temos um problema”

Ruben Amorim, diretamente da sala de imprensa de Milanello, falou aos microfones na véspera de Juventus x Milan, partida marcada para amanhã à noite, às 20h45, no Alianz Stadium, em Turim. A seguir, um trecho de suas palavras.
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Você acha que pode usar as palavras de Chivu para motivar a equipe? Moreira, você o vê mais como ala e na linha de três?
"Vejo Moreira como ala, mas haverá partidas em que poderá jovem à frente ou junto com Chukwueze. Temos muitos jogadores para rodar. Sobre as palavras de Chivu: para mim, se precisamos dessas palavras para nos motivar no Milan, há algo de errado em nós. Nos últimos anos terminamos em posições na tabela que nos convidam a trabalhar muito. Temos muito a trabalhar, honrar nossos torcedores e recolocar o clube no nível que merece. Não precisamos das palavras de Chivu para nos motivar"