Amorim: "Nos últimos 20 anos, conquistamos 2 títulos da Serie A e 0 Copas da Itália"

Ruben Amorim, diretamente da sala de imprensa de Milanello, falou aos microfones na véspera de Juventus x Milan, partida marcada para amanhã à noite, às 20h45, no Alianz Stadium, em Turim. A seguir, um trecho de suas palavras.

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"O mais importante é que eu vejo o Milan, e para mim é o melhor clube do mundo, mas em 20 anos ganhamos 0 Copas da Itália e 2 Scudettos. Há algo que não está funcionando, nós sabemos. Temos muito a fazer, precisamos trabalhar e alcançar nossos objetivos a tempo. Não me importa o que Chivu ou qualquer outra pessoa diga. Mas precisamos nos concentrar no motivo pelo qual, ao longo dos anos, o Milan não foi o Milan. Por isso, é melhor nos concentrarmos no nosso time, e não deve nos interessar o que os outros dizem. Trabalhamos para levar o time de volta ao nível que merece".