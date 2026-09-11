Amorim: "Críticas? Estou acostumado, há quem mal possa esperar para que a gente escorregue"

O Milan entra em campo no sábado à tarde, às 18h, no estádio da Lazio, líder do campeonato. Rubén Amorim apresentou assim o duelo em entrevista coletiva, detendo-se nas críticas do pós-Juve:





Como você reage às críticas que recebe?





"As críticas são normais. Que sejam mais do que as que recebi no meu clube anterior é impossível (sorri, N.D.R.). Eu me lembro do que disse a vocês: disse que coloco o Milan em primeiro lugar e essa continua sendo a minha intenção. Foi-me pedido que fosse propositivo em campo e queremos fazer isso. Mas também precisamos levar em conta os adversários: Luciano Spalletti é muito bom. Mas isso não muda a nossa intenção, que vocês sempre verão: nunca faremos nada por acaso. Aliás, poderemos até ser rígidos demais. Entendo que para vocês é difícil ver um jovem treinador que vem de fora e que diz como se deve jogar. A nossa intenção é dominar, mas há muitos treinadores bons, como Spalletti e Fabregas, que vão nos colocar à prova. É preciso tempo. Sei que havia alguém que mal podia esperar que perdêssemos pontos para me fazer essa pergunta: se tivéssemos vencido, muitos teriam guardado críticas e perguntas no bolso por mais uma semana. Spalletti foi superior a mim, mas a intenção não falta. Às vezes não será possível, nem sempre conseguirei lhes oferecer o espetáculo que vocês querem. Depois da Juventus, abri os olhos e sei o que me espera. Disse aos meus jogadores para serem perfeitos e vencerem, as pessoas mal podem esperar que a gente tropece. Espero que eles estejam me ouvindo agora, estão no almoço e me escutam: eu disse isso a eles no primeiro treino desta semana, é preciso ser perfeito e estou feliz que ainda estejam ouvindo essas palavras".