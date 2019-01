Amiens x PSG AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez da Ligue 1

O DAZN transmite com exclusividade o duelo entre Amiens x PSG pela Ligue 1, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN - Facebook e YouTube - e aqui na Goal Brasil . O jogo está marcado para este sábado (12), a partir das 14h (de Brasília).

O confronto válido pela 20ª rodada da Ligue 1 será disputado no Stade de la Licorne, casa dos Licornes. Os mandantes estão com 18 pontos, na 17ª colocação e tentam se afastar da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Dijon, com 16 pontos. Os parisienses, por sua vez, lideram o Campeonato Francês com 47 pontos, 13 a mais que o segundo colocado, o Lille. O time treinado por Thomas Tuchel defende uma invencibilidade de 15 vitórias e dois empates na competição.



(Foto: Getty Images)

A partida é uma das que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais do DAZN e também pela Goal Brasil , sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira a provável escalação do Amiens: Gurtner; Krafth, Gouano, Adénon e Dibassy; Blin, Moncondult, Otero, Bodmer e Mendoza; Timite

Confira a provável escalação do PSG: