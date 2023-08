América-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (27), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo (27), na Arena Independência, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo - exceto Santos -, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Alagoas e Piauí), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Everaldo Marques e os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Fortaleza por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, o América-MG volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na lanterna, com apenas 10 pontos, o Coelho vem de quatro derrotas consecutivas.

Do outro lado, o São Paulo também foi derrotado pela LDU por 2 a 1 na Sul-Americana, e busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2023 depois de duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos disputados.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra ampla vantagem. Foram 14 vitórias, contra apenas duas do América-MG, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli, Marcinho, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez, Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo, Mastriani e Rodrigo Varanda. Técnico: Bustos.

São Paulo: Jandrei, Nathan Mendes, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Gabriel, Luciano e James Rodríguez; Michel Araújo e Juan (Calleri). Técnico: Dorival Jr.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?