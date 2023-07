América-MG x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Everaldo Marques e comentários de Paulo Nunes e Ricardinho ( veja a programação completa aqui ).

Antes de encarar o RB Bragantino na próxima quinta-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o América-MG volta sua atenção para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos, o Coelho busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos seis jogos no torneio nacional, foram três empates e três derrotas.

Do outro lado, o Palmeiras, que venceu o Fortaleza por 3 a 1 na última rodada após cinco jogos, diminuiu a diferença para o líder Botafogo. Com 28 pontos, o Verdão agora está a 12 do Alvinegro, que terá pela frente o Coritiba.

O técnico Abel Ferreira ainda não revelou se mandará força máxima a campo. Na próxima quarta-feira (2), o Palmeiras visita o Atlético-MG pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Breno Lopes, Jhon Jhon e Luís Guilherme brigam pela vaga de Dudu, que está com dores na panturrilha direita.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 14 vitórias, enquanto o América-MG conseguiu duas, além de nove empates. No mais recente encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Verdão saiu vitorioso com placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Alê (Juninho), Benítez e Emmanuel Martínez; Mastriani, Paulinho Boia (Mateusinho) e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Dudu e Atuesta estão no departamento médico.

Quando é?