América-MG dá autonomia de mercado a Vagner Mancini em renovação

Treinador assinou por duas temporadas, até dezembro de 2024, e tem multa rescisória de um salário no novo compromisso

O América-MG prometeu autonomia a Vagner Mancini em seu novo contrato com o clube — o treinador assinou até dezembro de 2024. Ele deve ter mais espaço para indicar reforços no mercado da bola e definir sobre a renovação de outros atletas, como soube a GOAL.

A ideia dos mineiros é que haja um projeto de longo prazo com o técnico, que está em sua segunda passagem pela Arena Independência. Em que pese o desejo de um trabalho duradouro, a multa rescisória de Vagner Mancini é considerada baixa por ambos — a quebra do acordo pode acontecer por meio do pagamento de um salário a mais do comandante, conforme apurado pela GOAL. A cláusula é bilateral, vale para as duas partes.

No novo projeto, Mancini e América-MG vislumbram a classificação para a Copa Sul-Americana 2023. Mesmo que haja a possibilidade de vaga na Libertadores, o planejamento é para uma vaga na segunda maior competição continental.

A diretoria do América-MG, especialmente o presidente Marcos Salum, confia no que é feito por Mancini no clube atualmente. Ele terá abertura para tomar decisões do futebol ao lado da cúpula. O técnico também será consultado sobre o dia a dia do futebol.

Mancini tem 35 partidas desde o seu retorno ao América-MG, em abril deste ano. No período, conquistou 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 48,57% de aproveitamento.