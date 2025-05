América-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Duelo desta quarta-feira agita o G8 do Brasileirão feminino; veja quem transmite o jogo

América-MG e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (21), às 16h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, com transmissão ao vivo do Sportv, disponível na TV por assinatura e no Prime Video (clique aqui e confira a programação diária).

O Coelho ocupa a sétima posição da tabela do Brasileirão feminino, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas até aqui. As Spartanas vêm de empate por 1 a 1 com o Real Brasília na última rodada, e na anterior foram derrotadas pelo RB Bragantino por 2 a 0. Buscar uma vitória é essencial para se recolocar nos trilhos rumo às quartas de final.

Vice-líder da competição, o Timão entra em campo visando estender sua sequência invicta de nove jogos. Desde a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na quarta rodada, as Brabas venceram seis jogos e empataram três em compromissos pelo Brasileiro e pelo Campeonato Paulista feminino. A equipe de Lucas Piccinato vem de goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em casa, na última rodada.

No Campeonato Brasileiro feminino de 2024, o duelo entre América-MG e Corinthians terminou com vitória paulista por 4 a 1, no Parque São Jorge.

Prováveis escalações

América-MG: Taluane; Laís Giacomel, Maiara, Mimi e Ilana; Ana Flávia, Iara e Rafa Levis; Radija, Emily Arias e Pimenta. Técnico: Jorge Victor.

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Mariza, Erika e Tamires; Dayana Rodríguez, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti; Jaqueline, Jhonson e Gisela Robledo. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

A goleira Lelê, as zagueiras Thais Ferreira, Thaís Regina e Duda Mineira, a lateral direita Letícia Santos e a meio-campista Manu Olivan são desfalques por lesão.

Quando é?