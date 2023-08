América-MG faz contato com Cuca, mas técnico é resistente a volta ao futebol

Um dos presidentes do Coelho procurou o treinador no mercado da bola, mas a saída conturbada do Corinthians ainda o incomoda

O técnico Cuca foi procurado pelo América-MG nas últimas horas. Logo após o anúncio da demissão de Vagner Mancini, a diretoria fez contato com o treinador, como soube a GOAL. Em que pese a busca dos mineiros, Cuca não demonstrou interesse em voltar ao futebol. O comandante entende que não é o momento de retomar a carreira no esporte — a intenção é se blindar depois da saída conturbada do Corinthians. O técnico foi alvo de protestos de torcedores corintianos por causa de uma condenação a 15 meses de prisão pela Justiça da Suíça. À época, ele foi condenado por atentado ao pudor com uso de violência. Mais artigos abaixo As cobranças daquela época incomodaram Cuca, que avisou isso à diretoria do América-MG. O treinador, portanto, não deve assumir o cargo neste momento. O desejo é ficar fora do futebol por um período maior e só voltar com mais tranquilidade. O Coelho insiste em um acordo com o comandante no mercado da bola. O Athletico-PR também demonstrou interesse na contratação de Cuca recentemente, mas as tratativas não avançaram à época, e a diretoria optou pela efetivação do então técnico interino, Wesley Carvalho. Vagner Mancini deixa o América-MG na última colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe soma dez pontos conquistados em 17 partidas disputadas, uma a menos que os demais adversários. O clube está oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia.