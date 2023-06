Cuca se torna alvo do Athletico-PR após saída de Paulo Turra

Treinador já recebeu primeiro contato do Athletico-PR, e condenação na Suíça se torna preocupação para as partes

O Athletico-PR definiu Cuca como um dos alvos para a vaga deixada por Paulo Turra, demitido nesta sexta-feira (16), como soube a GOAL. Mesmo que o CEO do clube, Alexandre Mattos, esteja em Barcelona para acompanhar a seleção brasileira, já houve conversa para que o técnico assuma o cargo.

Questões financeiras e sobre o projeto esportivo ainda serão debatidas. O ponto-chave das tratativas é a condenação de Cuca por ato sexual com menor e coação. Ele foi julgado em 1989, na cidade de Berna, na Suíça. O caso foi o que minou a breve passagem do treinador pelo Corinthians, em abril deste ano.

Logo no primeiro contato, as partes discutiram uma forma de amenizar as críticas da imprensa e de torcedores. Em eventual acordo, a defesa de Cuca será acionada para discutir o caso com a cúpula do Furacão. O intuito é que o episódio seja abafado, e o treinador receba a blindagem necessária em se houver acerto entre as partes.

Com residência fixa em Curitiba e família torcedora do clube, Cuca sempre demonstrou interesse em treinar o Athletico-PR. A presença de Alexandre Mattos no também é um fator que contribui para um possível acordo — eles trabalharam juntos no Palmeiras, em 2016 e 2017. À época, foram campeões do Brasileirão.

Cuca teve a última passagem no futebol pelo Corinthians, em abril deste ano. Ele comandou o time em duas partidas, com uma derrota para o Goiás, pelo Brasileirão, e uma vitória sobre o Remo, pela Copa do Brasil.