América-MG x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Athletico-PR se enfrentam na manhã deste domingo (11), a partir das 11h (de Brasília), no Mineirão em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Millonarios por 2 a 0 na Copa Sul-Americana, o América-MG volta as suas atenções para o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com sete pontos, o Coelho busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no torneio nacional. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 0.

Já o Athletico-PR, classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, vem de duas vitórias consecutivas na temporada. No Brasileirão, o Furacão, com 15 pontos, pode terminar a rodada no G-4, em caso de vitória.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 23 jogos disputados, são oito vitórias para cada lado, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Pasinato; Marcinho, Maidana, Wanderson e Marlon (Avelar); Breno, Juninho e Alê (Martínez); Everaldo, Aloísio (Felipe Azevedo) e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Athletico-PR: Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e David Terans; Cuello (Vitor Bueno), Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Fernandinho e Pablo seguem no departamento médico

Quando é?