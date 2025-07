América de Cali x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 1 a 1 com o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Como o primeiro jogo terminou em 0 a 0, quem vencer o confronto avança às oitavas de final.

O Tricolor Baiano terminou a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo F, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Agora, disputa os playoffs da Sul-Americana.

"A gente vai observar quem tem melhor condição física. Perdemos jogadores importantes para o próximo jogo do Brasileiro [Gilberto e Ramos Mingo], não vamos ter o Everton na Sul-Americana. Vamos olhar o risco de cada um para preparar o time, nosso objetivo é sempre representar o Bahia e trazer a classificação independente do time", afirmou o técnico Rogério Ceni.

Já o América de Cali encerrou a primeira fase do torneio na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos, seis a menos que o líder Huracán.

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Jose Escobar, Rafael Carrascaeal, Sebastián Navarro; Jose Romero, Dylan Borrero, Luis Ramos.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Nicolás Acevedo); Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Lucho Rodríguez.

Desfalques

América de Cali

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Éverton Ribeiro foi expulso no primeiro jogo e cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 22 de julho de 2025

terça-feira, 22 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Santiago de Cali, COL

Últimos jogos

