O jogador de futebol inglês Raheem Sterling admitiu ter dirigido de forma imprudente após colidir com seu carro Lamborghini nas defensas de uma rodovia em maio passado.

O atleta de 31 anos, natural de Berkshire, também admitiu porte de óxido nitroso, ou o chamado "gás do riso" para inalação ilícita, além de não ter fornecido uma amostra para análise, segundo informou a rede "BBC".

Sterling, que compareceu perante o tribunal de primeira instância em Basingstoke, foi detido depois de provocar um acidente de colisão na rodovia M3, em Hampshire, na manhã do dia 28 de maio.

Sterling soma 82 jogos internacionais pela seleção da Inglaterra, sendo sua última partida na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O ex-ponta inglês declarou-se culpado de dirigir um Lamborghini Urus de forma perigosa nas rodovias M25, M3, A327 e na estrada de Minley antes de colidir, e portava seis frascos de óxido nitroso, uma droga da Classe C.

A polícia de Hampshire havia dito anteriormente que as acusações surgiram após um acidente de colisão de um único veículo na rodovia M3 em sentido sul, próximo ao cruzamento de Minley.

A polícia confirmou que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente e que não houve feridos.

Alguns relatos da imprensa inglesa haviam mencionado anteriormente que a pena para condução perigosa é de prisão por no máximo dois anos em caso de condenação, e ele poderá também ser punido pelo porte do "gás do riso" com prisão por no máximo dois anos, mas na maioria das vezes limita-se a uma multa ou prestação de serviços comunitários.

Sterling jogou recentemente pelo Feyenoord na primeira divisão holandesa, depois de ter deixado o Chelsea em janeiro, mas disputou apenas 8 partidas na Holanda.

Ao longo de quatro anos passados no Chelsea — incluindo um empréstimo de uma temporada inteira ao Arsenal — disputou 59 partidas na liga após chegar do Manchester City em 2022.

Conquistou com o Manchester City quatro títulos da Premier League, depois de ter começado sua carreira profissional no Liverpool antes de se transferir para Manchester em 2015, e atualmente está sem clube.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora