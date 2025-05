Amazonas x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes vão a campo nesta segunda-feira (12), pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 13h05 (de Brasília), na Estádio Carlos Zamith, em Riade, pela 31ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, no stremaing, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

Ainda sem saber o que é vencer na Série B, o Amazonas tenta transformar o apoio da torcida em força para sair da lanterna e, quem sabe, deixar o Z-4 ainda nesta rodada. Com apenas dois pontos em seis jogos, o clube vive uma dura realidade na segunda divisão e chega pressionado após perder para o Remo por 1 a 0 na rodada passada. O último triunfo da equipe foi na final do Campeonato Amazonense, o que reforça a necessidade de reagir.

Do outro lado, o CRB busca se reencontrar com as vitórias após quatro jogos sem vencer na temporada, somando três empates e uma derrota nesse período. Apesar da má fase recente, o time alagoano faz campanha sólida e ocupa a sexta colocação com 11 pontos, mirando o G-4 e o acesso à elite do futebol brasileiro. Um triunfo fora de casa pode recolocar o Galo na zona de classificação e dar novo fôlego à caminhada rumo à Série A.

Prováveis escalações

Amazonas: Renan; Thomas Luciano, Jackson, Fabiano e Raimar; Linares, Vazquez e Rafael Tavares; Alex Sandro, Henrique Almeida e Bozo.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel; Vinicius Barata, Breno Herculano e Douglas Baggio.

Desfalques

Amazonas

Alyson cumpre suspensão.

CRB

Thiaguinho está suspenso.

Quando é?