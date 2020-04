Campeonato Carioca vai terminar no campo, não importa quando, diz presidente da FFERJ

Rubinho ressaltou que está decisão não é apenas da federação e sim um consenso com todos os clubes

Suspenso desde o dia 16 de março por conta da pandemia do coronavírus, o vai terminar dentro de campo. Todos os jogos que faltam pela tabela serão cumprindos, pelo menos é o que garante Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro.

Em uma live através das redes sociais da FFERJ, Rubinho garantiu também que serão realizados todos os jogos que ainda faltam para o término da competição.



(Foto: Lucas Merçon / / Divulgação)

"Não há limite de prazo, a única coisa que se tem certeza é que o Carioca vai acabar dentro de campo. Vai ser cumprido o regulamento que foi aprovado por todos. Essa decisão não é da Federação, é uma decisão de todos os clubes com a federação. Quando isso vai acontecer? Não importa. Pode ser amanhã, em maio, em junho, na época em que for permitido o retorno dessas atividades isso vai acontecer".

Mais times

O mandatário também explicou que o Campeonato Carioca de 2021 não sofrerá qualquer alteração mesmo que o Campeonato Brasileiro precise entrar no ano seguinte.



"A possibilidade dos campeonatos serem disputados até janeiro e fevereiro estamos nos referindo a campeonatos nacionais, brasileiro, Copa do , aquilo que estava programado para ser desenvolvido em 7, 8 meses, o prazo está ficando curto. Quanto ao entrar no calendário de 2021 não alterna em nada o Campeonato Carioca. Vai ter jogo no sábado pelo Brasileirão? Vai ter domingo pelo Campeonato Estadual. Simples assim, os clubes têm elenco para isso, tem número de atleta que possam utilizar numa partida e na outra. Isso já aconteceu em outros lugares.

CONFIRA OUTROS TRECHOS DA LIVE DE RUBINHO:

GOVERNADOR DO RIO É CONTRA, HÁ PLANO B?

"Não fomos comunicados oficialmente por nenhuma decisão do Governador, nós encaminhamos o protocolo de segurança para que eles possam analisar criteriosamente e que sirva para uma decisão, nossa expectativa é que seja favorável, mas cabe a eles a análise".

Wilson Witzel



“Eu quero me manifestar absolutamente contrário à realização de jogos de futebol ou treinos. A pandemia ainda é grave e considero que neste momento não é adequado para a saúde e a segurança dos atletas ou de todos aqueles envolvidos nos jogos e treinamentos”. — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 19, 2020

Mais artigos abaixo

PROTOCOLO MÉDICO PARA OS JOGOS:

"Não se fez nenhuma protocolo para as partidas, foi um protocolo a ser observado para o retorno das atividades de treinamento. A partir daí vamos trabalhar na elaboração de um protocolo de segurança para as partidas. Não se sabe quando vai ser, como vai estar a situação, o cenário".