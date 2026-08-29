Alvo do PSV, Ayoni Santos está fora da lista de relacionados do Sparta Rotterdam para a partida de sábado contra o Excelsior. O meia-atacante que também atua pela esquerda espera ansiosamente por uma transferência para o campeão nacional, e isso, segundo o técnico do Sparta, Rogier Meijer, era perceptível.

O jornalista de transferências Mounir Boualin divulgou na sexta-feira a notícia de que o PSV havia feito uma proposta de “alguns milhões” de euros por Santos, que tem contrato no Het Kasteel até meados de 2029.

O cabo-verdiano de 21 anos parece já ter feito sua última partida pelo Sparta, mas ainda não há acordo entre as partes. O clube de Roterdã quer receber cerca de 5 a 5,5 milhões por sua cria da base.

“Isso já vem acontecendo há alguns dias e acho que ele não está totalmente com a cabeça no Sparta. Então é bom que ele não esteja com o grupo”, disse Meijer, que decidiu por conta própria deixar Santos fora da relação.

“Se você vê o que está acontecendo ao redor dele e observa os treinamentos... Sim, aí você precisa tomar uma decisão.” Meijer reconhece que um grande passo aguarda Santos. “Se acontecer, será um passo fantástico para ele.”

“Ele foi bem desde o começo e eu também desejo isso de coração para ele. Você (o repórter Sinclair Bischop, red.) diz que ele está no auge da vida, mas espero que ele fique no auge da vida por mais tempo.”

“Ele está indo bem e tem qualidades específicas das quais certamente sentiremos falta se isso vier mesmo a acontecer. Mas, enfim, no fim das contas também precisamos seguir em frente”, afirmou Meijer.

Meijer também comentou a decisão de emprestar Nökkvi Thórisson ao Telstar, o que tem relação com a chegada do emprestado do Milan Andrej Kostic (19). “Aí você tem três centroavantes, dos quais acho que todo mundo precisa ter perspectiva.”

“Milan (Zonneveld, red.) é um reserva muito bom, mas hoje começa jogando. Queríamos fazer uma escolha nisso”, disse Meijer. Thórisson já atuou por empréstimo no Telstar na temporada passada, clube ao qual ele castigou na segunda rodada com um gol e uma assistência (1 a 3).