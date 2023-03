Alvo do Flamengo, Matheus Uribe vai sentar com Porto e ouvir nova oferta antes de definir o futuro

Jogador de 32 anos tem contrato com o time português até junho e oferta do rubro-negro na mesa

Alvo do Flamengo no mercado da bola, o colombiano Matheus Uribe vai sentar com a diretoria do Porto para ouvir uma nova oferta de renovação antes de decidir o futuro. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube português até junho e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O Flamengo, conforme trouxe a GOAL, está disposto a oferecer de três a quatro anos de contrato para o colombiano, além de vencimentos por volta de um milhão e duzentos mil reais mensais. Recentemente, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, confirmou a negociação e destacou que é uma situação difícil.

Apesar disso, o Flamengo não perde as esperanças e segue aguardando uma resposta do volante. Inicialmente, a ideia era ter o jogador ainda nesta janela de transferências, que se encerra no dia 4 de abril para atletas vindos do exterior. Além disso, o prazo de inscrição na fase de grupos da Copa Libertadores termina no dia 1 de abril.

Matheus Uribe entrou em campo nesta terça-feira (28), no amistoso da Colômbia diante do Japão. Os colombianos venceram por 2 a 1 e o volante teve bom desempenho. Ele é, inclusive, um dos destaques da equipe ao longo dos últimos anos.