O espanhol Xabi Alonso, técnico do Chelsea, confirmou sua recuperação após a experiência no Real Madrid, destacando que está muito empolgado para começar o novo projeto com o elenco do Chelsea.

Alonso começou a temporada passada no comando técnico do Real Madrid, mas foi demitido na metade da temporada, mais precisamente após a derrota na Supercopa da Espanha para o Barcelona.

O Chelsea anunciou a contratação de Alonso como diretor técnico da equipe a partir da próxima temporada, depois de uma série de instabilidades que fizeram o clube ocupar a décima posição na Premier League.

Alonso disse durante sua presença no campo de treinamento de pré-temporada do Chelsea, antes do início da nova temporada: "Felizmente, não há muitas cicatrizes na minha trajetória profissional".

E acrescentou sobre a experiência no Real Madrid, segundo relatou o jornal inglês "The Sun": "Bem, eu fiquei com uma cicatriz. Agora estou curado, e agora estou muito empolgado e determinado a aproveitar este próximo passo assim como fiz quando comecei em Madri. Mas é preciso seguir em frente".

E prosseguiu: "Olhando para o passado, aproveito os aspectos positivos e as coisas que não deram certo. Fui muito crítico comigo mesmo, pensando no que poderia ter feito melhor, porque com certeza as coisas não saíram como o esperado. Mas a pessoa segue em frente para outras coisas".

E completou: "Há muitas experiências e a adaptação que eu tive que fazer, algumas coisas que deram certo e algumas coisas que não deram certo em termos de jogo e em termos de gestão dos jogadores. É uma mistura de tudo".

Alonso, um meio-campista com visão de jogo, atuou sob o comando de alguns dos grandes nomes da direção técnica e aproveitou as experiências de todos eles, desde Carlo Ancelotti e José Mourinho até Pep Guardiola e Rafael Benítez.

Na era de Guardiola no Bayern de Munique, nos últimos dias de sua carreira como jogador, Alonso começou realmente a se interessar pelo lendário treinador e a importuná-lo, e disse sobre isso: "Éramos muito próximos. Eu era muito curioso".

E ressaltou: "Eu estava naquele momento da minha carreira profissional em que eu podia ir até a sala dele: 'Pep, por que isso acontece? Qual é o plano de jogo?'. Talvez quando eu tinha vinte anos, eu não tivesse aquela confiança para ir à sala do treinador e fazer essas perguntas".

E acrescentou: "Mas naquele momento, e por causa da confiança, eu precisava fazer isso, e queria fazer isso".

Essa experiência técnica e seu sucesso inicial como treinador convenceram o Chelsea de que ele era o homem certo para reerguer a equipe após uma temporada conturbada.

E disse: "Tinha que vir muito daqui, e também daqui. Tem que partir do coração".

E acrescentou: "Vi que o momento era o certo por parte do clube, e certo para mim também, é uma boa oportunidade. É uma equipe que jogou muito bem recentemente, e a situação não era tão ruim quanto pareceu no fim da temporada passada".

E continuou: "Há um grande potencial de melhora, e vamos ver quanto tempo isso vai levar. Senti que tive a oportunidade de aproveitar o fato de ser treinador".

A contratação de Alonso foi seguida pelo acerto de negociações com os jogadores experientes Danny Welbeck e Jordan Henderson, este último campeão da Premier League e da Liga dos Campeões pelo Liverpool.

E disse: "Você precisa do equilíbrio certo entre as personalidades e as fases de maturidade, do início dos vinte anos ao início dos trinta anos e no meio disso, jogadores em fases diferentes de suas carreiras profissionais".

E acrescentou: "Não existe uma fórmula para isso, mas há uma sensação a respeito".

E finalizou: "Para mim, isso não é menos importante que a parte tática. Primeiro, o espírito de equipe. Depois vem jogar um bom futebol. Depois vem vencer as partidas".