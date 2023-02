Almería x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 23ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Almería e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 14h30 (de Brasília), no Mediterráneo, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Manchester United por 2 a 1 que culminou na eliminação da Liga Europa, o Barcelona volta as atenções para o Espanhol. No momento, é líder com 59 pontos e vem de seis vitórias consecutivas no torneio nacional.

Do outro lado, o Almería busca a recuperação após a goleada sofrida para o Girona por 6 a 2. No momento, com 22 pontos, luta contra o rebaixamento e vem de três derrotas seguidas. Arnau Puigmal e El Bilal Toure devem retornar ao time titular.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra 17 vitórias, além de quatro empates. O Almería nunca conseguiu vencer os catalães. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Espanhol 2022/23, o Barça venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, F Torres.

Cádiz: Martinez; Mendes, Ely, Babic, Chumi; Robertone, De la Hoz, Costa; Puigmal, Suárez, Touré.

Desfalques

Barcelona

Dembélé e Pedri estão lesionados.

Almería

Alejandro Pozo segue com problema muscular.

Quando é?