Almería avança em negociação por Leo Baptistão, do Santos

Atacante está perto de trocar o Peixe por retorno ao futebol espanhol

O Santos está muito perto de perder um dos seus principais atacantes na temporada. O Almería, da Espanha, fez uma oferta por Leo Baptistão. A informação foi trazida primeiramente pelo "GE" e confirmada pela GOAL. O jogador tem interesse em voltar para o futebol espanhol e as conversas avançaram nas últimas horas.

Por conta da negociação, Leo Baptistão desfalca o Santos na partida desta segunda-feira (08), diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto analisa o futuro, o jogador pediu para não ser relacionado e ficou em Santos.

O otimismo por parte do Almería é grande. O clube espanhol espera fechar a contratação do jogador em breve e alinha alguns detalhes com o Santos. Aos 29 anos, Baptistão tem contrato com o Santos até junho de 2023. Na Espanha, ele já defendeu o Rayo Vallecano, o Real Betis, o Villareal, o Espanyol e o Atlético de Madrid.

Desde que chegou ao Peixe, Leo Baptistão entrou em campo 38 vezes, anotando sete gols e dando três assistências. Antes de desembarcar no Santos ele também recebeu uma proposta do Internacional, mas optou por vestir as cores do seu clube do coração.