Allegri lamenta eliminação da Juventus: “deu tudo errado”

O treinador também reconheceu exagero e parabenizou árbitro por expulsá-lo

Massimiliano Allegri reconheceu a exibição ruim da Juventus na derrota por 3 a 0 para a Atalanta, em jogo realizado nesta quarta-feira (30) e transmitido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e na Goal Brasil. O resultado eliminou a equipe de Turim nas quartas de final da Coppa Italia – acabando com as chances de um pentacampeonato consecutivo.

“Deu tudo errado”, afirmou após o jogo, no qual foi expulso ainda no primeiro tempo por reclamações acintosas com o árbitro. "Foi uma noite ruim. Nós demos o primeiro e terceiro gols, a Atalanta mereceu porque teve nervos e força mental. É humano não estar sempre no topo, agora vamos deixar de lado e pensar na próxima rodada da Serie A, contra o Parma”.

Sobre a sua expulsão no primeiro tempo, após ter reclamado de falta sobre Dybala em um lance de gol adversário, o treinador reconheceu ter excedido e parabenizou o árbitro: “Eu estava nervoso (...) Parabéns ao árbitro. Naquele momento eu fiquei com raiva”, destacou.

BRASILEIRO DA ATALANTA COMEMORA

Titular na defesa da Atalanta, o zagueiro Rafael Toloi vibrou com a classificação às semifinais da Coppa Italia após eliminar a poderosa equipe de Cristiano Ronaldo: “Grande vitória da nossa equipe. Conseguimos dominar um grande adversário e fazer um excelente jogo. Estou feliz pela maneira que jogamos, como marcamos e aproveitamos as oportunidades”.

“A equipe está de parabéns e agora seguimos na competição. Ainda não conquistamos nada e vamos focados para a próxima fase para atingirmos nossos objetivos”, finalizou.