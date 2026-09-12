Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, falou em entrevista coletiva na véspera do duelo da Serie A contra o Bologna, marcado para amanhã, às 18h, no Estádio Maradona:









É uma encruzilhada importante, você está motivado e convencido de que a equipe vai fazer um bom jogo? Que abordagem pede? O que evitar?

"Amanhã, para nós, é uma possibilidade de começar a vencer em casa, ainda não conseguimos fazer isso, há poucas conversas a ter, sabemos o momento em que estamos, 3 derrotas seguidas, há pouco a falar e só a fazer. Amanhã temos a possibilidade de somar três pontos contra o Bologna, que fez um bom resultado contra o Sassuolo, é bem treinado, tem qualidade técnica, mas amanhã para nós é muito importante e, sobre isso... está claro para todos".





Como estão Anguissa e Neres?

"Anguissa está fora, junto com McTominay, Marianucci, Giovane, enquanto Neres está melhor, Lang está à disposição. Temos um número suficiente de jogadores para enfrentar a partida da melhor maneira. Amanhã é um jogo de grande responsabilidade. A partir do próximo, teremos um período importante para arrumar a classificação e enfrentar os 9 seguintes da melhor forma".





Di Lorenzo é uma figura importante no vestiário depois de 3 derrotas seguidas. Como você lida com esses resultados?

"É muito simples, há apenas um caminho: somos só nós que podemos inverter a tendência, não é que alguém vai nos dar alguma coisa. Com serenidade e responsabilidade, entendendo a importância da partida, acima de tudo está o resultado, porque no fim é isso que muda o humor de todos, imagine o nosso aqui dentro. É verdade que enfrentamos o Como, uma ótima equipe, a Inter, que é a mais forte do campeonato, e o Arsenal, mas certamente, se as atuações desse jeito, nas duas fases, não bastaram, evidentemente está faltando alguma coisinha que precisa ser feita amanhã para vencer o jogo, e não é nada fácil. Nesses momentos, se vê tudo mais negro do que realmente é, no fim as atuações são uma coisa e é absolutamente possível melhorar as duas fases, mas o resultado te condiciona... às vezes você faz jogos em que não merece e consegue resultado, e outras vezes acontece o contrário. Fizemos bons trechos de partida, outros nem tanto, amanhã, independentemente da atuação técnica, que de qualquer forma precisa acontecer... também contra o Arsenal ela aconteceu, talvez sofrendo chutes demais, mas amanhã o resultado é fundamental e vamos precisar de todos. Di Lorenzo? É o capitão, é um rapaz muito responsável, um jogador extraordinário, mas já passamos por muitos momentos assim na carreira, o importante é enfrentá-los com coragem, vendo menos negro do que realmente é, se você é bom em 30 de junho, é bom em 30 de dezembro e em 30 de junho do ano que vem, depois há momentos em que faltam jogadores ou condições e as coisas saem menos bem. É bom ouvir que todos explicam o futebol, mas o futebol é maravilhoso por isso, porque existe imprevisibilidade".





Como vê a equipe mentalmente? Di Lorenzo depois do Arsenal disse que há algo que não vai bem, mas não entendemos o quê.

"Nestes momentos, quanto menos se pensa e mais fazemos, melhor. A gente pensa, fala, mas a única coisa é ir a campo e fazer as coisas melhor. Analisamos os jogos, como sempre, não é que se perdemos analisamos e se ganhamos não. Preparamos a partida, respeito ao Bologna e colocar algo a mais nas duas fases, sabendo que o jogo será longo".





Lang joga amanhã?

"Vamos ver amanhã de manhã, tenho dúvidas. Mas não por aquelas coisas... acontecem muitas numa carreira. Isso já ficou para trás, ele pediu desculpas, temos soluções na frente entre Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano... temos jogadores ofensivos e vamos ver amanhã de manhã para definir a escalação. Depois tem as substituições, o jogo é longo".





O duplo volante de criação ajuda vocês ao menos na construção?

"Em todos os jogos dá para fazer melhor nas duas fases, contra o Arsenal fomos bem tecnicamente, podíamos ter feito melhor na construção, desperdiçávamos a bola, nas situações potencialmente perigosas erramos a escolha".





Vencer amanhã é a última coisa que conta, mas não existe também uma questão ligada às atuações que pode preocupá-lo? De Bruyne disse que melhor do que isso não consegue fazer.

"Eu acho que ele pode fazer melhor, fez uma boa atuação, estou satisfeito com ele como com todos, mas se isso não basta todos nós temos de fazer mais. A responsabilidade amanhã é importante, o resultado amanhã vem antes da atuação. Através da atuação é preciso buscar o resultado, mas não é verdade que as atuações contra Como, Inter, Arsenal... mas também existem os adversários, eu também gostaria de ter a bola por 90 minutos e dar 30 chutes, mas também existem os adversários e, nesses momentos, você não pode sofrer. Nós sofremos, mas também tivemos oportunidades. Se até agora não bastou, é preciso mais. Amanhã não há atuação, boa ou ruim, é preciso tentar levar para casa".





Na fase defensiva pensa em mudar alguma coisa na forma de jogar?

"É verdade, sofremos alguns chutes no gol, mas mais no primeiro tempo, paradoxalmente com a posse de bola quase igual, do que no segundo tempo, com o predomínio. No gol eles fazem um grande gol, mas não acompanhamos a tabela. Nos chutes, é preciso entender como acontecem, você pode contar até 15, mas depende de quantas defesas o goleiro faz e de onde chutam. Independentemente da fase defensiva, erramos escolhas na frente que não se pode errar neste nível. Na defesa é preciso deixar chutar menos, ficar mais atentos, de vez em quando apostamos em intuições de passe, mas isso precisa melhorar. O objetivo claro é o resultado".





A condição física, mudando totalmente a preparação, pode pesar?

"Os resultados mudam a opinião, mas estruturalmente esta equipe precisa de mais tempo, alguns vêm de poucos jogos nas pernas. Estou muito confiante, nossas partidas mais difíceis são amanhã e em Florença... depois da pausa vamos melhorar também sob o aspecto físico".





Anguissa, o que aconteceu?

"Ontem ele sentiu um problema e parou, de qualquer forma não está disponível".



