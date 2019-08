Aliviado com Adrian, Klopp diz que Alisson vai demorar a voltar ao Liverpool

O brasileiro sofreu uma lesão msucular na panturrilha na primeira rodada da Premier League

Apesar de ter subido ao palco normalmente para receber o prêmio de melhor goleiro da última temporada europeia, Alisson ainda está longe de voltar aos gramados pelo . Quem confirmou a situação do brasileiro, que sofreu lesão na panturrilha na primeira rodada da Premier League, foi o técnico Jurgen Klopp, que por outro lado comemorou ter a sua disposição um reserva como Adrian.

“É sempre assim com atletas profissionais. Quando você tem alguma coisa no músculo que demora, aí vai demorar ainda mais até que você consiga deixar o músculo no mesmo nível que estava antes”.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

“A panturrilha é muito importante para pular, e para um goleiro é bem importante que você consiga pular constantemente, então demora um pouco”.

Se lamentou a situação de Alisson, Klopp vibrou por ter a opção de Adrian. O espanhol foi contratado sem custos nesta última janela de transferências, após uma temporada sem oportunidades no , e inclusive já ajudou os Reds a conquistarem uma taça. Na disputa de pênaltis contra o , pela Supercopa da Europa, o arqueiro defendeu a cobrança do jovem Tommy Abraham e garantiu o título.

“Graças a deus, e espero que siga assim. Nós temos um Adrian em forma lá atrás e pronto para liderar, o que é bom”, afirmou o treinador alemão. “Até agora, estou muito feliz com tudo o que eu vi. Ele é uma excelente pessoa, o que também é importante, mas é claro que o mais importante é que ele consiga defender bolas e isso também é muito bom”.

“A solução que nós encontramos é muito boa, mas é claro que seria melhor de ‘Ali’ estivesse disponível, mas ainda vai demorar algum tempo”.

Mais artigos abaixo

Neste sábado (31), o Liverpool, líder da Premier League após três rodadas, viaja para enfrentar o . E quem acha que os Reds terão vida fácil, Klopp garante que espera uma missão das mais difíceis.

“É um lugar muito difícil para ir, lá faz todo tipo de tempo! No meu primeiro jogo lá, foi um dos dias mais difíceis que eu já vivi, e depois ventou, choveu... tudo. Sempre foi muito difícil”, relembrou. “A vida não é fácil quando você vai para lá. Eles jogam de uma forma muito clara, não mudam muito, mas fazem bem o bastante contra todo mundo e quem vai para lá sempre tem dificuldades”.