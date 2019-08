Alisson é indicado a melhor goleiro da última Champions; Messi e CR7 também concorrem

Goleiro do Liverpool aparece na lista dos melhores goleiros da última edição da UEFA Champions League. Messi e CR7 também concorrem ao prêmio

A UEFA indicou o brasileiro Alisson como finalista ao prêmio de melhor goleiro da . Fora do Top 10 de indicados ao Fifa The Best, o goleiro Alisson teve a boa temporada reconhecida na premiação de melhores jogadores da última Liga dos Campeões.

O gaúcho, campeão do torneio com o , foi anunciado pela Uefa como um dos três finalistas ao troféu de melhor arqueiro e disputará contra Lloris, do , e Ter Stegen, do .

Alisson é um dos cinco representantes dos Reds entre os 12 jogadores que disputarão os prêmios, divididos por posição. O zagueiro Van Dijk, o lateral Alexander-Arnold, o meia Henderson e o atacante Mané também estão na disputa por um troféu, assim como os astros Cristiano Ronaldo, Messi e De Ligt.

Os vencedores de cada categoria já foram definidos em votação - e não haverá uma nova eleição dentro da lista dos três indicados. Os ganhadores serão revelados e receberão os troféus no dia 29 de agosto, na cerimônia que também contará com a os prêmios de melhor jogador e melhor jogadora da Europa em 2018/19 - e também sorteará os grupos da Liga dos Campeões 2019/20.

Veja os indicados por posição:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham) e Ter Stegen (Barcelona)

Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt ( ) e Van Dijk (Liverpool)

Meio-campistas: De Jong (Ajax), Eriksen (Tottenham) e Henderson (Liverpool)

Atacantes: Mané (Liverpool), Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo ( ).