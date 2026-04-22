Alisson Becker chega a um acordo e parece que vai deixar o Liverpool após oito anos

Tudo indica que Alisson Becker deixará o Liverpool ao final desta temporada. O especialista em mercado de transferências Matteo Moretto escreveu nesta quarta-feira que o brasileiro chegou a um acordo verbal com a Juventus, onde o reencontro com o técnico Luciano Spalletti já está marcado.

O interesse da Juventus em Alisson certamente não é novidade. A La Gazzetta dello Sport já havia noticiado em fevereiro o desejo dos Bianconeri de contratar a lenda do Liverpool.

A Juventus seguiu em frente e conseguiu convencer Alisson do projeto em Turim. Outras fontes italianas afirmam que a presença de Spalletti desempenhou um papel decisivo na decisão de Alisson.

Alisson conhece Spalletti bem desde o tempo em que atuaram juntos na AS Roma. Sob o comando do italiano, Alisson se tornou um dos melhores goleiros do mundo, antes de ser vendido ao Liverpool por mais de 70 milhões de euros em meados de 2018.

Alisson, de 33 anos, tem contrato com o Liverpool até meados de 2027, e espera-se que o clube negocie com a Juventus nos próximos dias. Alisson acredita que é o momento certo para deixar o clube, agora que chegou o fim de uma era em Anfield.

Assim, Mohamed Salah e Andrew Robertson certamente deixarão a cidade da música. Outro veterano, Virgil van Dijk, tem contrato até meados de 2027 e, pelo menos, não parece disposto a renovar seu vínculo. Além disso, Federico Chiesa, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, Joe Gomez e Curtis Jones também são associados a uma saída.

Na Juventus, não estão totalmente convencidos com Michele Di Gregorio, que, portanto, deve temer seriamente por sua vaga de titular caso a transferência de Alisson realmente ocorra. O que o Liverpool exige por Alisson ainda não está claro.

Desde que chegou ao Liverpool, Alisson tem sido o goleiro titular indiscutível do time. Atualmente lesionado, o goleiro conquistou, entre outros títulos, dois campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões com os Reds.