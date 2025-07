Alianza Lima x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Alejandro Villanueva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alianza Lima e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo de volta está marcado para o dia 23, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Paramount+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, o Tricolor Gaúcho terminou na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos 12 pontos do Godoy Cruz, mas com saldo de gols inferior.

Mais artigos abaixo

"Teremos já na quarta-feira um jogo de eliminatória. O próprio regulamento de um jogo assim, de 180 minutos, requer algumas escolhas diferentes do que aquilo que fizemos hoje. Por isso até o caminho escolhido foi esse primeiro, para a gente fazer o segundo na quarta-feira. Curto espaço de tempo, alguns que estiveram aqui terão dificuldade de recuperação, então vamos dar uma organizada um pouquinho diferente para aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira, e vocês verão lá", afirmou o técnico Mano Menezes.

Já o Alianza Lima busca uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana após encerrar a fase de grupos na terceira colocação do mesmo Grupo D, com cinco pontos. Em seis jogos, a equipe somou uma vitória, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 27%.

Alianza Lima: Viscarra; Huaman, Noriega, Garces, Trauco; Jesús Castillo, Cari, Gaibor, Cantero, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.

Desfalques: Archimbaud, Lavandeira.

Grêmio: Tiago Volpi, Wagner Leonardo, Marlon, Wálter Kannemann, Gustavo Martins, Edenílson, Dodi, Alex Santana, Alysson Edward, André Henrique, Francis Amuzu.

Desfalques

Alianza Lima

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Braithwaite segue com dores no tornozelo e está fora, assim como Cuéllar, lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 16 de julho de 2025

quarta-feira, 16 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Alejandro Villanueva - Lima, Peru

Últimos jogos

Links úteis