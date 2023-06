Alianza Lima x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Galo volta a campo nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Alianza Lima na noite desta terça-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Paulo Andrade e comentários de Leonardo Bertozzi, Zé Elias e Carlos Eugênio Simon.

Embalado com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta sua atenção para a disputa da Libertadores. Com duas vitórias seguidas no torneio, o Galo ocupa a vice-liderança do Grupo H, somando seis pontos.

Nas duas primeiras rodadas, a equipe foi derrotada pelo Libertad por 1 a 0 e pelo Athletico por 2 a 1. No entanto, se recuperou com as vitórias sobre o Alianza Lima por 2 a 0 e sobre o Furacão por 2 a 1. O Galo desembarcou em Lima, no Peru, na madrugada desta segunda-feira (5) e depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

Já o Alianza Lima, na lanterna do grupo com quatro pontos, busca a recuperação após duas derrotas seguidas na Libertadores. Após um empate sem gols com o Athletico-PR na rodada de estreia, venceu o Libertad por 2 a 1 na sequência, mas foi derrotado pelo Galo por 2 a 0 e pelo Libertad por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Nathan Silva, Jemerson, Dodô (Rubens); Battaglia, Edenílson, Patrick; Pavón, Paulinho e Hulk. Treinador: Eduardo Coudet.

Alianza Lima: Espinoza Gómes; Vílches, Zambrano, Garcia, Amasifuen de Paz, Valenzuela Dileo, Concha, Pinto, Cueva, Rodriguez, Barcos. Técnico: Guillermo Salas.

Desfalques

Atlético-MG

Mariano, com lesão no músculo do quadril, está indisponível, assim como Allan, Igor Rabello Pedrinho e Alan Kardec, que permanecem em recuperação no departamento médico.

Alianza Lima

Zanelatto apresenta problemas físicos.

Quando é?