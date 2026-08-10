O argentino Leandro Paredes, meio-campista do Boca Juniors, está próximo de uma transferência para o Campeonato Turco, depois que o Trabzonspor entrou em negociações preliminares para contar com seus serviços, em um negócio que pode reuni-lo ao egípcio Mohamed Salah, caso a transferência do astro argentino para a equipe seja concretizada.

O site turco "Haber61"informou que o Trabzonspor fez o primeiro movimento oficial para se informar sobre as condições de contratação de Paredes, a pedido do treinador Fatih Tekke, apontando que o jogador se mostrou mais aberto à ideia de se transferir para a Turquia em comparação com períodos anteriores.

A fonte esclareceu que as exigências financeiras de Paredes variam entre 6 e 7 milhões de euros por ano, enquanto o Boca Juniors pede cerca de 10 milhões de euros para aprovar a saída do jogador, cujo contrato com o clube argentino se estende até dezembro de 2028.

Paredes, de 32 anos, tem um histórico especial com o futebol egípcio, depois de ter desempenhado um papel decisivo na eliminação da seleção do Egito da Copa do Mundo de 2026, durante o confronto entre as duas seleções nas oitavas de final.

Nos últimos instantes da partida, com Egito e Argentina empatados por 2 a 2, Omar Marmoush disparou em um contra-ataque veloz e tentou fazer um passe para Mahmoud Hassan Trézéguet, que estava a caminho de ficar cara a cara com o goleiro Emiliano Martínez, mas Paredes leu o passe no último momento e interveio para cortar a bola.

A intervenção do meio-campista argentino se transformou em um ponto de virada na partida, depois que a Argentina disparou em um contra-ataque que terminou com Enzo Fernández marcando o gol da vitória, classificando-se para as quartas de final e seguindo seu caminho até a partida final.

Por causa daquele lance decisivo, o nome de Paredes ficou associado no Egito ao de "carrasco de Marmoush", depois de ter privado o atacante egípcio de uma chance perigosa que poderia ter mudado completamente o rumo da partida.

Salah pode facilitar o negócio

O movimento do Trabzonspor em direção a Paredes acontece em meio às grandes mudanças que a equipe turca vem vivenciando, depois que o clube conseguiu atrair um nome mundial, Mohamed Salah, além de suas movimentações para contratar Darwin Núñez.

O "Haber61" apontou que o grande avanço no projeto do Trabzonspor tornou Paredes mais receptivo à ideia de jogar na Turquia, depois de ter sido mais reticente em relação a essa opção em períodos anteriores.

O clube turco espera aproveitar a presença de nomes do porte de Salah e Núñez para convencer Paredes a se juntar a suas fileiras, especialmente porque o jogador possui grande experiência em nível internacional, já tendo disputado uma final da Liga dos Campeões da Europa, além de ser um dos elementos importantes da seleção da Argentina.

Os números de Paredes

Paredes vive um período estável com o Boca Juniors, tendo participado de 18 partidas no Campeonato Argentino durante a atual temporada, nas quais marcou dois gols e deu 3 assistências.

O jogador também participou com a seleção da Argentina de 7 partidas durante a Copa do Mundo de 2026, e foi um dos elementos que contribuíram para a chegada do atual campeão à partida final.

Caso o Trabzonspor tenha sucesso em fechar o negócio, Paredes terá a oportunidade de ser companheiro de Salah novamente em um mesmo clube, em um passo que adiciona um novo nome mundial ao projeto do clube turco, que aspira a competir com força na próxima temporada.