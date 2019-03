Como Alexandre Pato se encaixaria no time do São Paulo?

O jogador está sem clube e pode retornar ao Tricolor do Morumbi

Alexandre Pato publicou em seu Instagram no último sábado uma mensagem de despedida para o Tianjin Tianhai e o futebol chinês. Nos comentários da imagem, há uma enxurrada de torcedores do pedindo a volta do atacante ao Morumbi, e o retorno é possível. Livre de qualquer contrato, o atacante tem a oportunidade de vestir a camisa pela qual teve sua última grande fase no futebol.

Pato atuou pelo Tricolor entre 2014 e 2015 sob empréstimo junto ao . Neste período, disputou 102 jogos, marcou 38 gols e deu 16 assistências. Somente em 2015, foram 26 gols feitos, garantindo a artilharia do ano entre os atletas do clube mesmo ainda com a presença de Luís Fabiano.

Mas como o jogador se encaixaria na equipe atual? O São Paulo está em crise praticamente desde a reta final da temporada 2018, quando não conseguiu a vaga direta à fase de grupos da . Neste ano, acabou eliminado pelo na pré-Libertadores e sofre para se classificar às quartas de final do .

O Tricolor que viveu a melhor fase no Brasileirão 2018 tinha um ataque formado por , Diego Souza e Rojas. O ponta esquerda sofre com problemas físicos, o antigo camisa 9 transferiu-se ao e o equatoriano sofreu lesão de joelho que deve afastá-lo dos gramados até o início do nacional.

Atualmente, Gonzalo Carneiro, Pablo e Antony vêm formando o setor ofensivo da equipe treinada interinamente por Vagner Mancini - Cuca assumirá o time de vez em abril. Caso seja de fato contrato, Pato pode desempenhar diferentes funções.

Em 2014, o atacante formou quarteto elogiado com Kaká, Ganso e Alan Kardec, e na temporada seguinte acompanhou Luís Fabiano, que fazia a função de 9. Os melhores momentos de Pato foram atuando pela esquerda, setor em que brilhou no último ano. Entretanto, como o ex-flamenguista sofre com lesões, o jogador revelado pelo teria espaço pelo lado.

Mesmo com um retorno de Everton, porém, Pato também poderia desempenhar diferentes funções. Para manter Pablo, o atleta pode ser escalado como centroavante ou atuar pela direita, trocando de posições com o ex- -PR. Há também a opção de jogar com apenas dois na frente, formando assim uma dupla entre Pato e Pablo.

Entretanto, a contratação do atacante seria mais uma tentativa de apostar em um medalhão e/ou um jogador do passado para resolver os problemas tricolores. Nem Hernanes, que fez função similar em 2017, conseguiu salvar o início desta temporada. Alexandre Pato pode ser um atleta útil a Cuca, mas não é garantia de paz no Morumbi.