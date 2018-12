Alex Sandro renova com a Juventus até 2023

O brasileiro é o defensor que mais participou de jogos pela Velha Senhora desde sua contratação em 2015

Alex Sandro provou que é um dos elementos mais importantes da equipe da Juventus desde que chegou do Porto, em 2015.

Segundo o site oficial do clube, o lateral-esquerdo de 27 anos renovou contrato com a Velha Senhora por mais quatro temporadas. O brasileiro já realizou 134 partidas com a camisa preta e branca, marcando nove gols e concedendo 18 assistências. Além de tudo, é o defensor que mais fez jogos durante seu tempo no clube.

Suas habilidades em campo são inegáveis, e o clube acrescenta que o brasileiro sempre se portou de maneira profissional: “Tem comprometimento em todos os treinos, em todos os jogos e em todos os momentos em que veste a camisa preta e branca, exatamente como havia prometido que faria em 2015”.

Alex Sandro já conquistou três Campeonatos Italianos (2015/16, 2016/17, 2017/18) e três vezes a Copa da Itália (2015/16, 2016/17 e 2017/18) com os Scudetti.