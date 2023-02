Alemanha x Suécia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso feminino

Seleções entram em campo nesta terça-feira (21); veja como acompanhar na TV e na internet

Alemanha e Suécia se enfrentam na tarde desta terça-feira (21), às 14h15 (de Brasília), no MSV-Arena, válido pelo amistoso internacional de seleções. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Visando a Copa Mundial feminina, a Alemanha faz o seu primeiro jogo do ano nesta terça-feira. A última vez que entrou em campo foi na goleada aplicada sobre a Bulgária por 8 a 0, em setembro de 2022. A equipe fará a sua estreia no Mundial contra o Marrocos, no dia 24 de julho.

Do outro lado, a Suécia, que também goleou a Finlândia por 5 a 0 em setembro, ainda tem mais dois amistosos marcados até a estreia na Copa do Mundo feminina diante da África do Sul. Após enfrentar a Alemanha, terá pela frente a Dinamarca (8 de abril) e a Noruega (11 de abril).

Em 25 jogos jogos disputados entre as seleções, a Alemanha registra uma ampla vantagem. Foram 18 vitórias, contra apenas seis da Suécia, além de um empate. No último confronto, válido pela Copa Algarve 2020, as alemãs venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

A última escalação da Alemanha: Ann-Katrin Berger; Kleinherne, Nusken, Hendrich, Anyomi, Brand, Oberdorf, Dallmann, Lattwein, Popp, Huth.

A última escalação da Suécia: Falk; Sandberg, Sembrant, Bjorn, Lundkvist, Rolfo, Rubensson, Angeldahl, Janogy, Blackstenius, Kaneryd.

Desfalques

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Suécia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?