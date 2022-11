Alemanha x Japão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Apontados como um dos favoritos, alemães estreiam no Mundial do Qatar nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a campanha desastrosa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Alemanha inicia a sua corrida pelo pentacampeonato nesta quarta-feira (23), diante do Japão, às 10h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, pela primeira rodada do Grupo E do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado, enquanto o SporTV ainda não anunciou a sua equipe de transmissão.

Tetracampeã mundial, a Alemanha entrará em campo buscando esquecer a última Copa, quando foi eliminada ainda na primeira fase depois de ter encerrado na lanterna do Grupo F, com apenas três pontos conquistados (uma vitória e duas derrotas).

Nas Eliminatórias, os alemães conquistaram a classificação com uma ótima campanha. Em 10 jogos disputados, conquistou nove vitórias e sofreu apenas uma derrota. Aproveitamento de 90%.

Para a rodada de estreia, o técnico Hansi Flick terá quase todos os jogadores à disposição. Sané, com problema no joelho, será poupado. Julian Brandt e Youssoufa Moukoko brigam pela vaga. Manuel Neuer, capitão da equipe, indicou que usará braçadeira da One-Love durante o jogo.

"Vou levá-la comigo. É uma experiência nova para todos nós. Nós não temos medo das consequências. Temos o suporte Federação. Não somos os únicos na Europa a fazer isso, muitos estão fazendo parte", afirmou o goleiro.

Já o Japão conquistou a classificação ao Mundial após ter ficado na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias asiáticas. Na ocasião, somou 22 pontos, um a menos que a Arábia Saudita. Karou Mitoma e Wataru Endo estão à disposição do técnico Hajime Moriyasu, enquanto Hidemasa Morita , jogador do Sporting, é tratado como dúvida.

Escalações

Escalação do provável da Alemanha: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Julian Brandt (Youssoufa Moukoko); Muller.

Escalação do provável do Japão: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino.

Desfalques

Alemanha

Com lesão no tornozelo, Marco Reus ficou fora da lista de convocados da Alemanha, mas agradeceu ao técnico Hansi-Flick.

"Agradeço ao treinador Hansi-Flick e ao médico da seleção, Jochen Hahne, que também tentou de tudo. No final, porém, todos perceberam que não era suficiente. Gostaria de dar notícias mais agradáveis, mas infelizmente não posso mudar. Infelizmente, um grande sonho meu explodi. Agora desejo à equipe no Qatar todo o sucesso possível e vou manter meus dedos cruzados em campo", afirmou.

Além de Reus, a Alemanha ganhou um desfalque de última hora: atacante Leroy Sané está fora da estreia. Com um problema no joelho, o atacante do Bayern de Munique será poupado, mas não preocupa para o restante da competição.

Japão

Seleção japonesa não possui desfalques confirmados para a estreia da Copa do Mundo.

Melhores apostas e dicas

A Alemanha é favorita contra o Japão nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,45 na vitória da Alemanha, $ 4.75 no empate e $ 7,20 caso a Costa Rica vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 6,00 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,13 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols nos dois tempos, pagando-se $ 1,60 caso positivo, e $ 2,29 caso negativo.

Alemanha e Japão: Participações em Copas

Fora da Copa do Mundo em apenas duas edições (1930 e 1950), a Alemanha, tetracampeã mundial, conquistou os troféus em 1954, 1974, 1990 e 2014. Depois de eliminar o Brasil com uma goleada de 7 a 1 na semifinal, em pleno Mineirão, os alemães conquistaram o seu último título de Copa do Mundo em 2014, quando venceu a Argentina por 1 a 0, no Maracanã.

Já o Japão, que vai para a sua sétima participação em Copas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), avançou às oitavas de final em três oportunidades: 2002, 2010 e 2018. Em 2002, caiu diante da Turquia por 1 a 0, enquanto em 2010 foi eliminado pelo Paraguai nos pênaltis (5 a 3) depois de empate sem gols. Em 2018, na Rússia, perdeu de virada para a Bélgica por 3 a 2.

Quando é?