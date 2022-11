Alemanha estuda processar Fifa por veto a braçadeira "One Love" na Copa do Mundo

Seleção faz parte de conjunto de sete países que emitiram comunicado contra decisão da entidade

Após a proibição da Fifa para o uso da faixa de capitão "One Love" nos jogos da Copa do Mundo do Qatar deste ano, em prol da luta contra a discriminação, sete países fizeram um comunicado em conjunto para expressar a insatisfação com a situação. Nesta terça-feira (22), porém, uma das nações foi mais além: a Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou estudar a realização de um processo à entidade pela atitude, como relatou o jornal Bild.

O porta-voz da DFB, Steffen Simon, confirmou ao portal alemão que a federação está analisando a resposta da Fifa sobre o uso da braçadeira: "A Fifa nos proibiu de mostrar diversidade e direitos humanos. Eles combinaram isso com ameaças massivas de sanções esportivas sem especificá-las. A DFB está verificando se essa ação da Fifa foi legal."

Ainda segundo o comunicado da DFB, a federação quer garantir que o goleiro Manuel Neuer, capitão da seleção alemã, possa utilizar a braçadeira "One Love" no máximo até a segunda rodada da fase de grupos, no confronto contra a Espanha.

Na última segunda (21), as sete seleções, como citado, já haviam realizado a publicação de um comunicado oficial. Além da Alemanha, entraram em conjunto País de Gales, Inglaterra, Bélgica, Suíça, Holanda e Dinamarca. No fim, as nações acabaram pedindo que seus capitães não utilizassem a faixa por receio das punições que poderiam ser aplicadas pela Fifa.

Harry Kane, atacante capitão da seleção inglesa, por exemplo, confirmou o desejo de utilizar a braçadeira, mas que a equipe deve esperar a decisão da Fifa: "Acho que deixamos claro que queremos usá-la.”