Alemanha x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifnal da Eurocopa Feminina 2025

Seleções disputam vaga na grande final da Euro nesta quarta-feira (23), no Estádio Letzigrund

Alemanha e Espanha se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça, pelasemifinal da Eurocopa Feminina 2025. A partida terá transmitida ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

A seleção feminina da Alemanha chega à semifinal da Euro 2025 com o peso da superação recente. Oito vezes campeã continental, a equipe mostrou força e resiliência ao eliminar a França nos pênaltis, mesmo jogando com uma atleta a menos por mais de 100 minutos. A goleira Ann-Katrin Berger brilhou, com defesas decisivas e até gol na disputa. Agora, diante da favorita Espanha, as alemãs apostam no histórico positivo – nunca perderam para La Roja – e na força coletiva para compensar as ausências na defesa.

Atual campeã mundial e da Nations League, a Espanha vive grande fase e busca coroar sua geração dourada com o primeiro título da Euro. Com quatro vitórias em quatro jogos e 16 gols marcados, La Roja combina talento, entrosamento e profundidade no elenco. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Esther González comandam um time que encanta e impõe respeito. Contra a Alemanha, o desafio será quebrar o tabu histórico.

Prováveis escalações

Alemanha feminino: Berger; Wamser, Knaak, Minge, Kleinherne, Kett; Brand, Senss, Nusken, Buhl; Schuller Técnico: Christian Wuck.

Espanha feminino: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Pina, Gonzaleza Caldentey, Esther González. Técnica: Montserrat Tomé Vazquez.

Desfalques

Alemanha feminino

Giulia Gwinn (lesão no joelho), Sarai Linder (lesão no tornozelo), Kathrin Hendrich (suspensa) e Sjoeke Nüsken (suspensa).

Espanha feminino

Laia Aleixandri (suspensa).

Quando é?