Alberto Valentim avalia estreia de Bruno César no Vasco

O treinador comemorou a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ

Alberto Valentim vibrou com a vitória por 1 a 0 do Vasco sobre a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (30), que garantiu antecipadamente a vaga do Cruz-Maltino nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual.

Com 100% de aproveitamento após quatro rodadas, o Gigante da Colina conquistou os três pontos graças ao gol de pênalti marcado por Yago Pikachu. Mas o duelo também ficou marcado pela estreia de Bruno César como jogador cruz-maltino.

“Ainda está entrando no ritmo, mas a gente precisa muito mais dele do que ele mostrou hoje no calor, que não ajudou muito. Contamos muito com ele, em qualidade e dinâmica também”, avaliou o treinador após a partida.

“Vitória importante. Estão todos de parabéns. Por causa do calor, tudo é muito difícil. É muito ruim cobrar dinâmica o tempo todo no jogo. Fica impossível. Então, fizemos melhor no primeiro tempo, quando ainda não tínhamos o desgaste total. Mas gostei muito do jogo, foi um placar de 1 a 0 só, mas a equipe se comportou muito bem”.

Valentim também reclamou do horário e temperatura. Em determinado momento, em meio aos 40º, um grupo de torcedores buscou escapar do forte sol na sombra de um poste.

“Não é o que queríamos. Falamos muito em valorizar os estaduais, dar jogos de intensidade e qualidade ao torcedor. Mas você cobrar isso com uma sensação térmica de quase 50º é impossível”.

BRUNO CÉSAR FALA SOBRE CALOR

“Difícil né, a gente jogar em um horário desse. Falaram que era muito difícil jogar quando está muito quente e isso foi provado. É complicado jogar em uma situação dessa, ainda mais pra mim que saiu de Portugal, onde estava bem frio. A gente vai melhorando a cada dia, foi só o meu primeiro jogo, estava no planejamento da fisiologia e eu espero melhorar cada vez mais", afirmou para o SporTV.