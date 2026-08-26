Os Warriors acertaram, em sequência, contratos de um ano com Brandon Williams e Georges Niang. Williams deve receber 2,6 milhões de dólares com os Warriors. Um preço de ocasião, considerando que ele viveu sua temporada de explosão nos Dallas Mavericks em 2025/26.

O jogador de 26 anos registrou médias de 13,0 pontos, 3,9 assistências e 2,9 rebotes em 66 jogos, com 22,2 minutos por partida, além de ter convertido 47,2% de seus arremessos de quadra. Na temporada anterior, em 33 jogos, foram apenas 8,3 pontos e 2,3 assistências.

Williams chegou à liga em 2021 como undrafted free agent e encontrou uma nova casa no time da G League do New York Knicks. Lá, ele se credenciou para voos maiores com média de 17,7 pontos e foi para o Portland Trail Blazers, onde disputou 24 partidas na temporada 2021/22 e teve atuações convincentes (12,9 pontos, 37,2% FG, 3,1 rebotes, 3,9 assistências).

Ala desejado: Niang perdeu toda a temporada da NBA

Ainda assim, após sua dispensa em outubro de 2022, levou mais de um ano até que os Mavs o notassem e o contratassem com um vínculo two-way. Depois de anotar seu recorde pessoal de 31 pontos contra o Memphis Grizzlies, em março de 2025, ele recebeu seu primeiro contrato de longo prazo na NBA. Depois de se tornar free agent, os Warriors agiram e fecharam imediatamente mais um acordo, agora com Niang.

O veterano de 33 anos ficou fora de toda a última temporada por causa de uma lesão no pé de longa duração, mas mesmo assim foi trocado no contexto da transferência espetacular de Jaren Jackson Jr. dos Utah Jazz para o Memphis Grizzlies e, em seguida, dispensado por lá.

Agora, Niang está recuperado e era considerado um free agent bastante cobiçado por causa de suas inegáveis qualidades como arremessador. Na média da carreira, Niang converte quase 40% de seus arremessos do perímetro, então é fácil entender o que os Warriors esperam dele.

E os Dubs também não são um destino totalmente desconhecido para Niang: em 2017, ele esteve no training camp dos Warriors e depois fez parte por pouco tempo do time da G League, o Santa Cruz Warriors.

Com esse golpe duplo, os Warriors preencheram por enquanto sua última vaga no elenco, e o planejamento do grupo deve, portanto, estar concluído.

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