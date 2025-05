Al Raed x Al Hilal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (7), pela 30ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Raed e Al Hilal se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 13h15 (de Brasília), no King Abdullah Sport City Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, no stremaing, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

O Al Raed chega para o confronto com o Al Hilal em um momento difícil. Com apenas 21 pontos conquistados em 29 jogos, a equipe está na lanterna da tabela e ainda luta para escapar do rebaixamento. A derrota por 4 a 3 contra o Al Taawoun, após uma reação empolgante, complicou ainda mais a situação.

Do outro lado, o Al Hilal, atual vice-líder da liga com 62 pontos, vem de uma semana turbulenta após a eliminação na Champions Asiática e a demissão do técnico Jorge Jesus. Sob o comando interino de Mohammad Al-Shalhoub, o time busca se reerguer e precisa da vitória para continuar na briga pelo título. Apesar da instabilidade, o Al Hilal ainda é considerado favorito. Para o time visitante, vencer é essencial para manter as esperanças vivas na reta final da temporada.

Prováveis escalações

Al Raed: Moreira; Al-Rajeh, Gonzalez, Qasmi, Al-Yousef; Hazazi, Normann, Abeid; Sayoud, El Berkaoui, Bouzok

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom e Al-Dawsari; Mitrovic.

Desfalques

Al Raed

Sem desfalques divulgados.

Al Hilal

Sem desfalques divulgados.

Quando é?