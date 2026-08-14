Al-Qahtani critica o Al-Ahli: comemoração exagerada e o Al-Diriyah foi melhor!

Yasser Al-Qahtani, ex-astro do Al-Hilal e da seleção saudita, criticou o nível do Al-Ahli durante o confronto contra o Al-Diriyah na primeira rodada da Roshn Saudi League, apesar de o "Al-Raqi" ter conseguido a vitória e conquistado os três primeiros pontos na nova temporada.

Al-Qahtani entende que o Al-Ahli não apresentou o desempenho que justificasse a grande comemoração pelo resultado, ressaltando que o Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn Saudi League, foi o lado melhor em muitos detalhes da partida.

Al-Qahtani afirmou por meio da rede "Thmanyah": "Uma alegria exagerada dos jogadores do Al-Ahli, sinceramente. A equipe foi ruim, e o Al-Diriyah fez uma grande partida".

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Ele explicou que a vitória na rodada de abertura não significa necessariamente que a equipe apareceu da forma esperada, afirmando que o Al-Ahli teve sorte em alguns momentos da partida e não impôs sua superioridade sobre o adversário.

Al-Qahtani acrescentou: "Eu entendo que você começa a temporada sem estar em plena força, mas o Al-Diriyah foi melhor em todos os aspectos", em referência ao fato de que a diferença de experiência e recursos entre as duas equipes não apareceu da forma esperada dentro de campo.

O ex-astro do Al-Hilal entende que o Al-Diriyah conseguiu apresentar um desempenho forte diante de um dos principais clubes da Roshn Saudi League, e esteve perto de sair com um resultado melhor se tivesse lidado com mais precisão com as chances que teve.

Al-Qahtani encerrou sua fala afirmando que o desperdício de chances do Al-Diriyah foi uma das principais razões por trás da derrota, esclarecendo: "Se o Al-Diriyah tivesse aproveitado as chances, toda a conversa seria diferente, e a sorte não os acompanhou hoje".

Assim, Al-Qahtani colocou um ponto de interrogação precoce sobre o nível do Al-Ahli, apesar da conquista da vitória, afirmando que o verdadeiro julgamento sobre a equipe virá com a sequência de jogos e o aumento do nível de competição.