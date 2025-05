Al Okhdood x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

CR7 entra em campo nesta segunda e sua equipe precisa voltar a vencer na liga; veja quem transmite o jogo

Al Okhdood e Al Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. A bola rola no Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran, com transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, gratuitamente no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

Vice-lanterna do Sauditão, o Al Okhdood precisa vencer para igualar os 31 pontos do Damac, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Até aqui, somou apenas sete vitórias em 30 jogos, além de sete empates e 16 derrotas. Por outro lado, o time perdeu apenas um dos últimos seis compromissos – o mais recente, por 2 a 1, para o Al Wehda.

O Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, ocupa a quarta colocação da liga e está a 11 pontos do líder Al Ittihad. Os comandados de Stefano Pioli vêm de duas derrotas consecutivas por 3 a 2: uma para o próprio Al Ittihad e outra para o Kawasaki Frontale, pela Champions League asiática. Faltando quatro rodadas para o fim do Campeonato Saudita, o clube precisa de um ótimo desempenho se quiser garantir vaga na competição continental da próxima temporada.

Os últimos três confrontos diretos entre as equipes terminaram com vitória do Al Nassr. Em todos, Cristiano Ronaldo deixou sua marca: são quatro gols em três jogos no retrospecto.

Prováveis escalações

Al Okhdood: Paulo Vitor; Faraj, Al Rubaie, Lowe e Al Qaydhi; Naif Asari, Pedroza e Musona; Bassogog, Pato e Godwin. Técnico: Stjepan Tomas.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, SImakan, Alawjami e Boushal; Brozovic, Al Hassan e Otavio; Duran, Cristiano Ronaldo e Mané. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Al Okhdood

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Laporte e Ghareeb estão lesionados e desfalcam a equipe de Pioli.

Quando é?