Al Nassr x Al Kahleej: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

O Al Nassr recebe o Al Kahleej na tarde desta quarta-feira (21), às 13h10 (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade, pela 33ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Al Nassr chega pressionado para o confronto, buscando uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia. Com 64 pontos e atualmente na quarta colocação, o time de Stefano Pioli tenta se recuperar após um empate frustrante contra o Al Taawoun, mesmo jogando em casa. A equipe tem um ataque poderoso, mesmo sem a garantia da presença de Cristiano Ronaldo, que segue com dores musculares, mas deve jogar. Al Nassr precisa dos três pontos para manter viva a chance de terminar no topo da tabela e garantir a classificação continental.

Al Khaleej vive uma temporada instável, mas vem de uma vitória importante fora de casa contra o Al Orubah, interrompendo uma sequência ruim de cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas. Na décima posição com 37 pontos, o time mostra mais eficiência longe de seus domínios, apesar de um desempenho geral irregular. Sob o comando de Yorgos Donis, o Al Khaleej tenta aproveitar o momento para fechar o campeonato com uma boa campanha, ainda que longe das disputas pelas primeiras colocações.

Prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Alawjami, Al-Fatil, Boushal; Brozovic, Al Sulaiheem; Yahya, Otavio, Mane; Duran

Al Kahllej: Raed; Hamsal, Fahad, Al-Khabrani, Rebocho,; Hamzi, Kourbelis; Murg, Fortunis, Saleh; Al Salem

Desfalques

Al Nassr

Aymeric Laporte e Abdulrahman Ghareeb, lesionados, estão fora. Cristiano Ronaldo é dúvida.

Al Kahleej

Ibrahim Sehic e Marcel Tisserand (lesão)

Quando é?