Al-Khelaifi revela em comunicado oficial sua intenção de suceder Infantino na Fifa

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês Paris Saint-Germain, negou qualquer desejo de se candidatar à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), como sucessor de Gianni Infantino, nas eleições marcadas para 2027, apesar dos crescentes rumores que o apontam como candidato ideal, com o apoio da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

A negativa veio por meio de um dos porta-vozes oficiais do dirigente catariano, em resposta a reportagens publicadas na imprensa britânica, incluindo "Politico" e "The Telegraph", que o indicaram como candidato apoiado pela Uefa e pelo futebol europeu à presidência da Fifa. O porta-voz afirmou: "O senhor Al-Khelaïfi não tem qualquer ambição, intenção ou interesse por esse cargo na Fifa ou por todo esse alarde na mídia; pelo contrário, ele continuará a apoiar, de forma sensata e construtiva, todas as instituições do futebol mundial e europeu."

Um candidato europeu para frustrar o plano de Infantino

As reportagens da imprensa britânica haviam indicado que Al-Khelaïfi é amplamente visto como o sucessor ideal de Infantino, especialmente diante da atual crise vivida pela Fifa por causa do plano do presidente suíço de criar uma empresa comercial ligada à entidade internacional.

A eventual candidatura de Al-Khelaïfi tem como objetivo, segundo essas reportagens, frustrar o mais recente projeto de Infantino, que enfrentou forte oposição da Uefa, a ponto de a entidade ameaçar boicotar a Copa do Mundo em protesto contra esse plano polêmico.

Uma posição consolidada nas instituições europeias

Al-Khelaïfi, que preside o Paris Saint-Germain desde 2011, goza de uma posição consolidada nas instituições do futebol europeu, ocupando um assento no comitê executivo da Uefa há muitos anos, além de presidir a Associação Europeia de Clubes (EFC), anteriormente conhecida como Associação Europeia de Clubes (ECA), que representa mais de 850 clubes europeus.

O catariano é considerado próximo de Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol, o que o torna, na visão de muitos, um candidato natural para comandar a Fifa caso a Europa deseje retomar o controle da entidade internacional.

A Associação Europeia de Clubes condena o projeto de Infantino

Nesse contexto, a Associação Europeia de Clubes (EFC), presidida por Al-Khelaïfi, declarou em comunicado à imprensa que observou "com profunda preocupação os comunicados de imprensa repentinos e unilaterais" emitidos pela Fifa a respeito do polêmico projeto comercial.

Esse comunicado é uma entre as diversas condenações enfrentadas pelo projeto encabeçado por Infantino, por meio do qual ele busca abrir a Fifa a investidores do setor privado, o que foi considerado pelos meios do futebol europeu uma ameaça ao futuro do esporte e a seus valores tradicionais.